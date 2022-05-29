В Башкирии двое мужчин задушили таксиста из-за 500 рублей

21:37, 29 май 2022

Верховный суд Башкирии поставил точку в резонансном уголовном деле об убийстве таксиста, которого задушили пьяные пассажиры из-за 500 рублей. Убийцы получили внушительные срои и теперь надолго отправятся в колонию строгого режима.







Напомним, эта шокирующая история произошла 22 июля прошлого года. 27-летний летний житель Дюртюлей сидел дома и распивал алкоголь, а когда спиртное и деньги закончились, придумал план, как раздобыть еще денег. За помощью он отправился к своему 56-летнему приятелю: вместе сообщники решили вызвать такси, а когда автомобиль заедет в безлюдное место, задушить таксиста веревкой, забрать его выручку и автомобиль, после чего продать его и купить выпивку.





Первая попытка у злоумышленников провалилась: таксист заметил веревку, поэтому высадил пассажиров и уехал. Второго 56-летнего таксиста убийцы оглушили и положили на заднее сиденье машины, а из бардачка машины забрали у него 500 рублей. Вскоре мужчина пришел в себя и попытался оказать сопротивление, нанеся одному из нападавших несколько ножевых ранений. К сожалению, тот оказался сильнее, после чего сначала избил несчастного, а потом задушил его, а тело выбросил в овраг.









Расправившись с водителем, душегубы решили скрыться на похищенном автомобиле. Однако возле села Куккуяново машину заметил друг убитого таксиста, а увидев за рулем незнакомого человека, вызвал полицию. Убийцы попытались скрыться, но поскольку были сильно пьяны, не справились с управлением и протаранили столб, после чего съехали в кювет, где их и задержали оперативники.



Во время следствия оба дюртюлинца убеждали, что они не хотели убивать таксиста, а всего лишь думали его оглушить и завладеть автомобилем. В итоге, суд признал обоих виновными в убийстве, в разбое с применением насилия и угоне автомобиля и отправил душегубов за решетку – на 19 и 12 лет в колонию строгого режима.

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Фото: МВД по РБ