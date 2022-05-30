В Башкирии отменили штрафы за нарушение масочного режима

14:08, 30 май 2022

В Башкирии приняли законопроект об отмене штрафов за нарушение масочного режима, сообщили в пресс-службе башкирского парламента 30 мая. Закон был принят, напомним, во время пандемии коронавируса.







Председатель Курултая РБ Константин Толкачев прокомментировал, что необходимость нормы отпала. Кроме того, по его словам, не нужно оказывать лишнее давление на бизнес и граждан.



За отсутствие масок и перчаток в общественных местах было предусмотрено денежное наказание от 1 до 3 тыс. руб., за повторное – от 3 до 5 тыс. руб., должностным лицам штраф – от 5 до 15 тыс. руб., юрлицам – от 50 до 100 тыс. руб.



В Башкирии заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на убыль, но новые заражения COVID-19 продолжают фиксироваться.

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