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Мэра города в Башкирии могут оштрафовать за отсутствие маски на фотографии

Мэра города в Башкирии могут оштрафовать за отсутствие маски на фотографии

20:08, 30 май 2022

Мэра Стерлитамака Рустема Газизова могут оштрафовать за отсутствие маски на фотографии. Заявление на него еще в марте написал общественник Дамир Гарифуллин.

В социальных сетях он увидел фотографию, на которой чиновник без маски награждает в актовом зале сотрудников. В МВД Башкирии возбуждать административное дело отказались, и общественник решил подать жалобу на это решение, сообщили в РБК-Уфа.

В ведомстве пояснили, что дело не возбудили, так как требование соблюдать масочный режим не распространяется на здание администрации, поскольку оно является «режимным объектом и в актовый зал отсутствует свободный доступ граждан».


Суд Стерлитамака жалобу общественника рассмотрит 20 июня. Если он встанет на сторону активиста, то чиновнику придется заплатить штраф до 50 тысяч рублей.

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Источник: proural.info
Фото: Рустем Газизов / vk.com
Теги: Стерлитамакский район
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