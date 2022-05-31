В Башкирии мужчина зарезал ножом свою возлюбленную

19:49, 31 май 2022

Житель Башкирии зарезал ножом свою возлюбленную. Подробности рассказала пресс-служба Баймакского районного суда.



Подсудимый утверждает, что сожительствовал с убитой и любил ее. Она же, в свою очередь, по его словам, злоупотребляла алкоголем и встречалась с другими мужчинами. Из-за этого пара часто ссорилась.







Осенью прошлого года злоумышленник распивал алкоголь со своими друзьями. Один из собутыльников рассказал ему, что сожительница подсудимого распродает его технику в то время, пока тот распивает горячительные напитки.



Мужчина разозлился и направился домой к женщине. Его не пустили на порог ее дочери, тогда он пошел к своим родителям, сел в машину, выпил еще, надел куртку, в которой был нож, а затем пошел обратно к возлюбленной.



Он постучался в дверь, но ему не открыли. Тогда проник в дом через окно и подошел к дивану, где его любимая женщина.





– Она проснулась, он обнял ее, поцеловал и почувствовал, что ранил ее ножом, который находился в правой руке. Потом женщина ударила его кочергой, и он ушел из дома. Убивать возлюбленную он не хотел, возможно, хотел напугать ее. Как он нанес удар ножом, он этот момент не помнит, – рассказал пресс-служба суда.



За умышленное убийство суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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