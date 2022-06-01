Житель Башкирии избил супругу на глазах у ребенка

16:13, 01 июн 2022

Баймакский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».







В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Он рассказал, что 7 января пришел домой, где уже были гости. Мужчина сел за стол и выпил около трех рюмок самогона. Поздно вечером пришел сотрудник полиции, так как поступила жалоба на шум. Подозрения гостей пали на хозяина дома, что якобы тот обратился в полицию. Мужчина стал всех выгонять. Когда гости удалились, жена устроила скандал. Он попытался ее успокоить, взял ее за плечи. Та его толкнула и тоже самое получила в ответ. Умысла у него причинить ей побои не было.





Супруга в суде поведала свою версию произошедшего. С ее слов, в Рождество около 18.00 она пригласила к себе домой друзей, а около 22.00 пришел ее муж. Он был пьян. Увидев гостей, устроил скандал – гости разошлись. После их ухода мужчина схватил руками жену за волосы и голову, стукнул об стену, она почувствовала физическую боль. Далее он взял в руки вазу и кинул в ее сторону. Сосуд попал в левое бедро. Она начала кричать, что ей больно. Сын это все видел, пытался помочь матери. Между тем, муж сильно схватил ее обеими ругами за плечи, начал трясти и бить спиной об стену. В этот момент к ней прибежала подруга и помогла. После чего женщина вызвала сотрудников полиции. Она подчеркнула, что супруг постоянно поднимает на нее руки, и мириться с ним она не желает.



Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ в свободное от основной работы время. Приговор пока не вступил в законную силу.

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