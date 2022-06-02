В столице Башкирии осудили инспектора-взяточника

11:36, 02 июн 2022

В Уфе вынесли приговор в отношении бывшего инспектора ГИБДД, обвиняемого в мошенничестве. На скамье подсудимых оказался Тимур Мухаметшин, который работал инспектором ДПС в городском полку. Тимур недавно устроился в органы, но уже придумал хитрую схему, как требовать деньги с автолюбителей.







Как сообщила прокуратура Башкирии, в марте этого года Мухаметшин остановил автомобиль для проверки документов и предложил водителю пройти освидетельствование с помощью алкотектора. Автолюбитель согласился, но он еще не знал, что Тимур заранее настроил прибор на положительный результат, который отображал состояние опьянения.



Алкотектор показал, что водитель пьян, Тимур радовался и попросил у мужчины 20 тысяч рублей, чтобы дело «замять». Потерпевший согласился, деньги передал, но мириться с этим не стал. Обманутый автолюбитель обратился в полицию и сообщил о неправомерных действиях Мухаметшина.





— Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на 2 года с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре республики.



Тимура признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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