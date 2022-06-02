В Башкирии сторож ударил приятеля кувалдой по голове

13:30, 02 июн 2022

В башкирском городе Белебее вынесли приговор местному жителю, который на стройке забил разнорабочего кувалдой.







Как следует из материалов дела, злоумышленник, работая сторожем на территории строящегося дома, выпивал с разнорабочим. Во время застолья они повздорили, и первый, схватив кувалду, пять раз ударил ею второго по голове и рукам. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму с множественными переломами костей лица и скончался на месте происшествия.



Во время суда злоумышленник признал вину в полном объеме. По его словам, потерпевший первым его ударил, и ему пришлось ответить.



Мужчину судили по уголовной статье об убийстве. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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