В Башкирии уволили замглавы администрации и завели уголовное дело

15:15, 02 июн 2022

В Балтачевском районе Башкирии по результатам прокурорской антикоррупционной проверки принято решение снять с должности заместителя главы. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело о мошенничестве ( ч. 3 ст. 159 УК РФ).







В ноябре 2020 года фигурантка уголовного дела предложила соседу принять участие в социальной программе для предпринимателей, в рамках которой были предусмотрены субсидии на разведение и покупку скота, хотя он не занимается никаким бизнесом.



Женщина от имени соседа составила и передала документы в центр поддержки населения и получила 250 тыс. руб.





Прокуратура после выявления этого факта внесла представление в адрес администрации и потребовала решить вопрос о привлечении чиновницы к ответственности.



Ранее сообщалось о том, что мэра города в Башкирии могут оштрафовать за отсутствие маски на фотографии. Заявление на него еще в марте написал общественник Дамир Гарифуллин.

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