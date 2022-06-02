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В Башкирии у высокопоставленного экс-сотрудника МВД забрали коттедж, участок и Mercedes-Benz

В Башкирии у высокопоставленного экс-сотрудника МВД забрали коттедж, участок и Mercedes-Benz

16:16, 02 июн 2022

Родственники и коллега бывшего начальника следственного отдела МВД Башкирии Ильнура Гумерова не смогли доказать в суде законность происхождения своих доходов. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в республиканской прокуратуре.

Стоимость ранее проданных ими коттеджа в Чесноковке и элитного «Мерседеса» (в общей сложности 6,7 миллиона рублей) была взыскана в пользу государства.

— Бывший сотрудник полиции и другие ответчики, на которых оформлялось имущество, не смогли представить суду доказательства о законности своих доходов, — сообщили в прокуратуре. — Решение суда в законную силу не вступило.


Также в отношении Гумерова Орджоникидзевский суд Уфы рассматривает уголовное дело по фактам «незаконного снятия им наложенного в рамках одного из уголовных дел о мошенничестве ареста на 42 автомобиля». Напомним, следствие и прокуратура обвиняют экс-полицейского в содействии автодилерам, от действий которых пострадали более 200 человек. Сам Гумеров отрицает обвинения, за него вступаются коллеги и начальство, а юристы и политологи утверждают, что опытный полицейский — лишь пешка в противостоянии силовых ведомств региона.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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