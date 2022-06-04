В Башкирии женщина зарезала мужа, вернувшегося с вахты

21:28, 04 июн 2022

В Бирском районе Башкирии вынесли приговор местной жительнице, которая зарезала своего мужа, вернувшегося с вахты. Детали дела были обнародованы местным судом.







Как следует из показаний подсудимой, в злополучный день пьяный супруг оскорбил ее матом и ударил. Женщина решила его проучить довольно своеобразным образом. Она взяла на кухне нож и, держа за лезвие, чтобы глубоко не попасть, вонзила его в мужа, когда тот стоял к ней спиной. От страха она тут же вытащила холодное оружие.



Удивительно, но поначалу на мужчине ранение практически никак не сказалось. Внешне он находился в нормальном состоянии, вел себя как ни в чем не бывало и не жаловался. Его супруга проверила рану и не заметила там крови. Спустя практически сутки потерпевший стал жаловаться на боль в сердце, а его лицо побледнело. В какой-то момент он слег, однако просил не вызывать «скорую». Спустя некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни, и тогда его жена вызвала медиков, которые в итоге констатировали смерть.





Как позже станет известно, нож хоть и зашел неглубоко, но задел грудь – ранение было осложнено гидропневмотораксом.



Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами были признаны частичное признание вины, раскаяние, «противоправность поведения потерпевшего», которое стало поводом для преступления, и наличие заболеваний.

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