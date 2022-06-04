Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии женщина зарезала мужа, вернувшегося с вахты

В Башкирии женщина зарезала мужа, вернувшегося с вахты

21:28, 04 июн 2022

В Бирском районе Башкирии вынесли приговор местной жительнице, которая зарезала своего мужа, вернувшегося с вахты. Детали дела были обнародованы местным судом.

Как следует из показаний подсудимой, в злополучный день пьяный супруг оскорбил ее матом и ударил. Женщина решила его проучить довольно своеобразным образом. Она взяла на кухне нож и, держа за лезвие, чтобы глубоко не попасть, вонзила его в мужа, когда тот стоял к ней спиной. От страха она тут же вытащила холодное оружие.

Удивительно, но поначалу на мужчине ранение практически никак не сказалось. Внешне он находился в нормальном состоянии, вел себя как ни в чем не бывало и не жаловался. Его супруга проверила рану и не заметила там крови. Спустя практически сутки потерпевший стал жаловаться на боль в сердце, а его лицо побледнело. В какой-то момент он слег, однако просил не вызывать «скорую». Спустя некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни, и тогда его жена вызвала медиков, которые в итоге констатировали смерть.


Как позже станет известно, нож хоть и зашел неглубоко, но задел грудь – ранение было осложнено гидропневмотораксом.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами были признаны частичное признание вины, раскаяние, «противоправность поведения потерпевшего», которое стало поводом для преступления, и наличие заболеваний.

Читайте также:

Житель Башкирии избил супругу на глазах у ребенка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирский район происшествия криминал
Читайте также

В Туймазах девушка зарезала мужа защищаясь от побоев
Происшествия в Башкирии
В Туймазах девушка зарезала мужа защищаясь от побоев
В Иглинском районе муж едва не зарезал жену узнав о намерении расстаться
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе муж едва не зарезал жену узнав о намерении расстаться
Жительница Белокатайского района Башкирии во время застолья чуть не зарезала мужа
Происшествия в Башкирии
Жительница Белокатайского района Башкирии во время застолья чуть не зарезала мужа
В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга
Происшествия в Башкирии
В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: