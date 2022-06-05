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Житель Башкирии привязал к батарее и облил бензином свою возлюбленную, которая отказала ему в интимной близости

Житель Башкирии привязал к батарее и облил бензином свою возлюбленную, которая отказала ему в интимной близости

21:32, 05 июн 2022

В Буздякском районе Башкирии мужчина привязал к батарее и облил бензином свою возлюбленную, которая отказала ему в интимной близости. Материалы уголовного дела были опубликованы на сайте Благоварского межрайонного суда.

Как следует из судебных данных, мужчина довольно долгое время был в отношениях с потерпевшей, однако из-за того, что тот, по ее словам, злоупотреблял алкоголем, был ревнив и часто вел себя по отношению к ней неадекватно, женщина думала с ним расстаться и старалась избегать встреч с ним.

Потерпевшая работала на тот момент в магазине, и в злополучный день задержалась допоздна. Подсудимый предложил заехать за ней на машине, та согласилась.

Приехав к мужчине домой, оба поужинали. После трапезы женщина направилась мыться и стираться, а после этого уложилась спать. Подсудимый начал приставать к ней и предлагать заняться любовью. Та отказалась под предлогом того, что устала.

Мужчина подумал, что его возлюбленная изменяет ему. Он рассвирепел, выпил водки и начал избивать женщину. Подсудимый привязал потерпевшую к батарее и затем облил ее бензином, сопровождая свои действия угрозами убийства.


Женщина сильно испугалась, она предложила помириться и позвать соседа подсудимого, чтобы вместе выпить. Мужчина согласился и позвонил своему знакомому.

Сосед, придя в дом ревнивца, сразу понял, что к чему. Он попросил его успокоиться и позвонил своей знакомой. Та пришла и стала помогать потерпевшей хоть как-то привести себя, а также обрабатывать ее раны.

Сосед уговорил подсудимого съездить в магазин. Когда они вдвоем уехали, потерпевшая и знакомая приятеля агрессивного ревнивца получили, наконец, возможность безопасно покинуть дом.



В суде мужчина признал свою вину, хотя и отметил, что потерпевшую очень любит и содеянное помнит смутно.

В итоге житель Буздяка был признан виновным по статьям за незаконное лишение свободы, за угрозу убийством и за причинение побоев. Ему было назначено наказание в виде четырех лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Буздякский район происшествия криминал
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