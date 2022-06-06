Медаль «Родительская доблесть» в Башкирии смогут получить больше родителей

10:19, 06 июн 2022

Глава Башкирии подписал закон о медали «Родительская доблесть». Документ опубликован на сайте правовой информации РБ.



По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, депутаты решили расширить перечень лиц, представляемых к награждению медалью. К ним относятся:







- родители, опекуны, попечители, воспитавшие детей, которые принесли славу Башкирии, проявили героизм или совершили подвиг по спасению человеческой жизни, по охране законности, правопорядка и безопасности при исполнении служебных обязанностей или имеют особые достижения в научной, творческой, спортивной либо иной общественно значимой деятельности;



- усыновители троих и более детей-инвалидов;



- опекуны, попечители (в том числе приемные родители, патронатные воспитатели), принявшие на воспитание в семью семерых и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;





- родители, воспитывающие (воспитавшие) семерых и более детей.



— Ежегодно в нашей республике этой высокой награды удостаиваются десять семей по представлению органов местного самоуправления. Это семьи, которые ведут здоровый и активный образ жизни, занимаются спортом и творчеством и своим примером способствуют укреплению в обществе традиционных семейных ценностей, — отметил спикер Курултая.



К медали также прилагается денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

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