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Стало известно, как оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет

Стало известно, как оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет

10:37, 06 июн 2022

В Башкирии объяснили, как самозанятый может оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет и получать пособие. Это можно сделать только в том случае, если он не платит добровольные страховые взносы в Пенсионный фонд.

Как оформить пособие?

Зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда: pfr.gov.ru. На главной странице присутствует перечень услуг — нужно найти раздел «Социальные выплаты».  Выберите из списка два пункта: о назначении компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином и рядом — согласие на уход. Заполните оба заявления и дождитесь рассмотрения.

Когда вам назначат выплату, уведомление придёт в личный кабинет.


Сколько составляет выплата? Субсидия составляет 1200 рублей ежемесячно. Она будет приходить подопечному вместе с пенсией. 

За кем ещё я могу оформить уход?

Самозанятый также может получать компенсацию по уходу за человеком с инвалидностью, в том числе ребёнком.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash
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