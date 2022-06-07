Житель Башкирии сбил полицейского открытой дверью автомобиля

09:26, 07 июн 2022

Жителя Благовещенска приговорили к лишению свободы за нападение на полицейского. Как сообщает прокуратура Башкирии, мужчину признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).







Как установил суд, в октябре 2021 года двое полицейских приехали с проверкой на Северное кладбище Благовещенска, так как им сообщили, что неизвестные распространяют там наркотические вещества. Сотрудники полиции на кладбище обнаружили подсудимого, который попытался скрыться на своем автомобиле. При побеге мужчина сбил открытой дверью машины одного из полицейских.





Житель Благовещенска частично признал свою вину в преступлении. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу.

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