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В Башкирии медика больницы заподозрили в махинациях с ковидными выплатами

В Башкирии медика больницы заподозрили в махинациях с ковидными выплатами

13:56, 07 июн 2022

Работника скорой помощи из центральной районной больницы Иглинского района Башкирии заподозрили в махинациях с ковидными выплатами. За счет мошенничества 37-летний медик смог незаконно получить 50 тыс. рублей. Об этом 7 июня сообщило региональное МВД.

– С декабря 2021 по январь 2022, имея доступ к республиканской медицинской информационно-аналитической системе и к карточкам вызова бригад скорой помощи, подозреваемый вносил ложные сведения о несуществующих выездах к пациентам с новой коронавирусной инфекцией, – передали в правоохранительном ведомстве.


Ложные сведения стали поводом для того, чтобы Фонд социального страхования перечислил медику более 50 тыс. рублей. Махинацию раскрыли сотрудники ФСБ Башкирии. Против работника скорой помощи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Иглинский район происшествия
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