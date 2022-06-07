В Башкирии глава сельсовета незаконно сдал забор на цветмет и присвоил вырученные деньги

17:31, 07 июн 2022

Главу сельского поселения Давлекановского района обвинили в присвоении чужого имущества. Преступление было совершено 4 года назад.







По данным Следкома Башкирии, в 2012 году сельскому поселению передали сельско-производственный комплекс, находящийся в селе Ивановка. В августе 2018 года чиновник нанял мужчину, чтобы тот демонтировал ограждение и сдал его в пункт приема черных и цветных металлов. Полученные за это 35 тысяч рублей работник отдал главе, который присвоил их себе. О намерениях чиновника работник не знал.



Ущерб сельсовету оценили на сумму более 400 тысяч рублей. Факт хищения выявили сотрудники МВД.



Свою вину злоумышленник признал, причиненный ущерб возместил в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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