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В Башкирии одиноким пенсионерам старше 70 лет могут продлить льготы по взносам на капремонт

В Башкирии одиноким пенсионерам старше 70 лет могут продлить льготы по взносам на капремонт

10:56, 08 июн 2022

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют внести поправки в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ».

В частности, предлагается продлить действие льгот по взносам на капремонт для собственников жилья старше 70 лет в размере 50% от суммы взноса, а в возрасте 80 лет и старше — 100%.

Льгота предоставляется неработающим пенсионерам, которые проживают отдельно либо в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов I–II группы. По действующему законодательству, срок действия данной меры социальной поддержки истекает в 2022 году. Предлагается продлить его еще на два года — до конца 2024.


По словам спикера парламента Константина Толкачева, затраты республиканского бюджета на реализацию закона составят 40,3 млн рублей в 2023 году и 44,9 млн рублей в 2024 году.

«Расходы на исполнение закона будут предусмотрены бюджетом на последующую трехлетку, — сказал председатель Госсобрания. — Документ направлен на сохранение стабильности и социальной защищенности граждан».

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Источник: www.bashinform.ru
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