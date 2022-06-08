В Башкирии заключенный пытался стать «смотрящим» в колонии

16:28, 08 июн 2022

Башкирское управление федеральной службы безопасности предостерегла 33-летнего заключенного Арсена Алексаняна от попытки стать «смотрящим» в колонии города Салавата №16. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба силового ведомства.







– Сотрудниками УФСБ во взаимодействии с оперативниками УФСИН России […] установлено, что Алексанян А.С.[…], высказывал устойчивые намерения занять высшее положение в преступной иерархии среди лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении, в качестве так называемого «смотрящего», – передали в ФСБ.



Ведомство предупредило мужчину о недопустимости его намерений и пригрозило уголовной статьей о «занятии высшего положения в преступной иерархии». По ней заключенному может грозить еще до 15 лет лишения свободы.

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