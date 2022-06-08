В Башкирии главу сельсовета обвинили в присвоении бюджетных денег

17:01, 08 июн 2022

Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации Ивановского сельского поселения по статье «присвоение в крупном размере».







По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2012 году конкурсный управляющий СПК «Ивановка» на безвозмездной основе передал сельсовету имущественный комплекс. При этом руководитель муниципалитета не поставил ограждение заправки на бухгалтерский учет, а в 2018 году организовал его демонтаж и реализацию в качестве металлолома на сумму 35 тысяч рублей.



Из-за преступных действий чиновника бюджету сельского поселения причинен ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.

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