В Башкирии организовали настоящий транзитный притон

17:12, 08 июн 2022

Уголовные дела против организаторов гнезда разврата по букету статей направились в Кировский райсуд Уфы, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 8 июня.







Пятеро уфимцев, трое женщин и двое мужчин отправятся под суд за то, что организовали в центре Уфы настоящий транзитный притон. Транзитным его можно назвать по той причине, что секс-работницы трудились там вахтовым методом, приезжали же «на работу» они почти со всей России, услуги уфимцам оказывали около 20 дам из Уфы, из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Волгоградской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Оренбургской областей. Отработав «смену» дамы продолжали «гастроли».



Подозреваемые в организации интим-салона в ноябре 2020 года были задержаны, мужчины, как выяснилось занимались «хозяйством» — искали помещения, мебель для них и даже некое оборудование, а также отвечали за круглосуточное функционирование притонов. Девушки же отвечали в иерархии организаторов за коммуникации с клиентами.





Известна и схема по которой в интим-салоне распределялись финансовые потоки. Труженицы, работавшие непосредственно с клиентами получали 50% от суммы указанной в прейскуранте. 10% шло администраторам, оставшиеся 40% между собой делили мужчины-организаторы. Работал данный бизнес в сердце Уфы в «элитных номерах» по улице октябрьской революции, позже адрес сменился, но ночные бабочки продолжали трудиться в самом центре. Но там находились лишь те, кто оказывал клиентам секс-услуги. Администрировали же «гнездо разврата» из офиса на улице Рихарда Зорге.









Теперь предприимчивых уфимцев Кировский райсуд будет судить по ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией» и ст. 241 «Организация занятия проституцией», один из мужчин также является в отмывании денег полученных преступным путем.

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Фото: МВД по РБ