В Башкортостане осудили мужчин, похитивших супружескую пару, чтобы вернуть другу бывшую девушку

10:44, 09 июн 2022

Абзелиловский районный суд Башкирии вынес приговор двоим мужчинам, которые похитили супружескую пару, чтобы помочь приятелю вернуть бывшую девушку. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба инстанции.







История произошла 7 августа прошлого года. 23-летний парень переживал из-за разрыва с 31-летний девушкой и хотел ее вернуть. Где она находится, молодой человек не знал, и чтобы выяснить это, он решил похитить и допросить ее 22-летнюю сестру. К своей авантюре он привлек двоих приятелей. Они нашли потерпевшую в селе Аскарово, подъехали к ней на вазовской «шестерке», запихнули ее в салон и вывезли на окраину. Там одержимый бывшей парень стал допытываться у перепуганной девушки, где находится ее сестра. Та сказала, что не знает.



Не получив нужной информации, троица поехала похищать 23-летнего мужа потерпевшей, который как раз ехал им навстречу за рулем Ford Focus. Остановив иномарку, они силой оттащили водителя на пассажирское место и завладели автомобилем. Злоумышленники вновь нашли безлюдное место и стали допытывать теперь уже у молодой пары местонахождение нужного им человека.



Супруги пытались объяснить, что понятия не имеют, где находится девушка. Они лишь предположили, что она может быть в Уфе. Тогда двое подозреваемых – в том числе молодой человек, желавший вернуть свою бывшую, – и заложники поехали в столицу Башкирии. Третий злоумышленник отправился в родной Белорецкий район.





На угнанном Ford компания добралась до города. В Уфе главный зачинщик преступления все-таки нашел бывшую девушку. Ее тоже похитили и посадили в иномарку. Когда злоумышленники вместе с жертвами собрались выезжать из башкирской столицы, супружеская пара смогла сбежать и позвонить в полицию.



К делу были подключены сотрудники МВД по борьбе с организованной преступностью. Сначала они задержали 24-летнего подозреваемого, который откололся от основной группы и уехал в Белорецкий район. Затем полицейские нашли 27-летнего сообщника, который помогал другу воссоединиться с его любимой в Уфе.



Как оказалось, после того как супруги сбежали, двое приятелей и похищенная женщина направились в сторону Белорецкого района, но по пути герой-любовник резко остановил машину и высадил 27-летнего товарища прямо в поле. Дальше он уехал в неизвестном направлении вместе с похищенной подругой.









Сотрудники полиции смогли напасть на его след в Аургазинском районе – после череды похищений он там ограбил магазин: похитил продукты и 1800 рублей. Позднее выяснилось, что деньги злоумышленник потратил на бензин, а продукты съел вместе с возлюбленной. В ходе розыска полицейские обнаружили угнанный Ford Focus на одной из проселочных дорог Кармаскалинского района. Неподалеку им удалось задержать 23-летнего парня и освободить его пленницу.



Впоследствии всех злоумышленников отправили под домашний арест. Как рассказали в «ГТРК-Башкортостан», организатору преступления удалось снять с себя браслет и податься в бега – сейчас он находится в федеральном розыске. А вот его сообщники в конце мая предстали перед судом. Обоих отправили в колонию строгого режима: одного на восемь лет, другого – на семь.

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Фото: МВД по РБ