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В Башкирии мужчина выстрелил из ружья в родного брата

В Башкирии мужчина выстрелил из ружья в родного брата

09:16, 10 июн 2022

Гафурийский межрайонный суд рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») – ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство»).

Из материалов дела следует, нетрезвый мужчина поссорился со своим родным братом. Он схватил имеющееся дома заряженное ружье и направил дуло в сторону родственника, а затем нажал на курок – прогремел выстрел.

«Однако, действия подсудимого, направленные на убийство потерпевшего, не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку сын его родного брата отобрал у стрелявшего ружье», – сообщили в суде.


С учетом личности подсудимого, а также родственных отношений с потерпевшим, ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление») в виде лишения свободы сроком на три года без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Гафурийский район криминал происшествия
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