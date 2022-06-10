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В Екатеринбурге осудили жителя Башкирии за идею создать Всемирный Халифат

В Екатеринбурге осудили жителя Башкирии за идею создать Всемирный Халифат

10:16, 10 июн 2022

Жителя Башкирии осудили на 11 лет строгого режима за пропаганду терроризма. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в региональном ФСБ.

47-летнего Азата Лукманова схватили еще в 2019 году. Тогда он временно проживавшего в Москве, где и участвовал в запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Его задачей было вести активную пропаганду террористической идеологии и вовлекать в организацию жителей республики и Москвы.

В ходе обыска у него изъяли печатные издания, содержащие призывы к созданию единого исламского государства — «Всемирный Халифат».


30 мая 2022 года судебная коллегия по уголовным делам апелляционного военного суда приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга о признании Лукманова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» с назначением наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима оставлен без изменений. Приговор суда вступил в законную силу.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ФСБ Башкирии
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