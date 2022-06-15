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Жительница Башкирии зарезала знакомого, который пытался ее задушить

Жительница Башкирии зарезала знакомого, который пытался ее задушить

23:11, 15 июн 2022

В башкирском городе Октябрьском вынесли приговор местной жительнице, которая зарезала знакомого, пытавшегося ее задушить. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

Инцидент произошел ночью 31 января. Подсудимая приехала домой к своему приятелю, где они вместе распивали алкоголь. Во время застолья они поссорились, после чего мужчина начал оскорблять подругу, а когда она решила уйти домой, оттолкнул ее и ударил в грудь. Затем он схватил женщину за горло и попытался задушить. В этот момент гостья нащупала рукой на тумбе нож, взяла его и ударила им в шею обидчика.

Осознав произошедшее, подсудимая попыталась тряпкой остановить кровь раненого и вызвала «скорую». К приезду медиков мужчина уже скончался.


Во время заседания женщина заявила, что не собиралась убивать потерпевшего, а только пыталась защититься. Тем не менее «суд счел невозможным исправление подсудимой без реальной изоляции от общества». Ее приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Октябрьский происшествия криминал
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