В Башкирии за незаконную рубку деревьев осудили экс-депутата

11:34, 17 июн 2022

Перед Чишминским районным судом предстал бывший депутат Кара-Якуповского сельсовета. Его обвинили в незаконной рубке деревьев.



По данным прокуратуры Башкирии, у мужчины есть свой бизнес, его фирма занимается лесопереработкой. Летом 2021 года он нанял двух рабочих, чтобы спилить 39 берез. При этом разрешения на этот вид работ у него не было.







В течение полутора месяцев мужчины вывезли из леса на тракторе более 117 кубометров древесины. Ущерб лесному фонду был оценен в 1,6 млн рублей.



Экс-депутат частично сознался в содеянном. Суд назначил ему три года условного лишения свободы, конфисковал бензопилу и взыскал сумму причиненного вреда.

Читайте также: В Башкирии главу сельсовета обвинили в присвоении бюджетных денег

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram