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В Башкирии за незаконную рубку деревьев осудили экс-депутата

В Башкирии за незаконную рубку деревьев осудили экс-депутата

11:34, 17 июн 2022

Перед Чишминским районным судом предстал бывший депутат Кара-Якуповского сельсовета. Его обвинили в незаконной рубке деревьев.

По данным прокуратуры Башкирии, у мужчины есть свой бизнес, его фирма занимается лесопереработкой. Летом 2021 года он нанял двух рабочих, чтобы спилить 39 берез. При этом разрешения на этот вид работ у него не было.

В течение полутора месяцев мужчины вывезли из леса на тракторе более 117 кубометров древесины. Ущерб лесному фонду был оценен в 1,6 млн рублей.

Экс-депутат частично сознался в содеянном. Суд назначил ему три года условного лишения свободы, конфисковал бензопилу и взыскал сумму причиненного вреда.

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Источник: www.proural.info
Теги: Чишминский район криминал
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