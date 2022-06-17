В Башкирии городскую мэрию уличили в незаконной аренде автомобиля за 2 млн рублей

12:06, 17 июн 2022

Мэрия башкирского города Кумертау незаконно приобрела в аренду автомобиль HAVAL F7 за 2 млн рублей. Об этом 17 июня сообщила региональная прокуратура.







Как рассказали в надзорном ведомстве, в декабре 2021 года администрация объявила аукцион на передачу ей в аренду двух машин с водителем. При этом муниципалитет выставил перед участниками требования, ограничивающие конкуренцию. Им соответствовала только одна организация. Ранее мэрия с ней уже неоднократно заключала аналогичные контракты без проведения аукциона.



– Несмотря на отсутствие права собственности на предоставляемый в аренду автомобиль и водителя в штате, муниципалитет принял незаконное решение о заключении контракта с ООО «Тепловые сети», – передали в правоохранительном органе.





За нарушение прокуратура привлекла муниципалитет к ответственности по статье о нарушении порядка заключения контракта. На мэрию наложили штраф в 50 тыс. рублей. Кроме того, восемь работников администрации – в том числе глава, его первый зам и начальник юридического отдела – были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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