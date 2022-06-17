Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии городскую мэрию уличили в незаконной аренде автомобиля за 2 млн рублей

В Башкирии городскую мэрию уличили в незаконной аренде автомобиля за 2 млн рублей

12:06, 17 июн 2022

Мэрия башкирского города Кумертау незаконно приобрела в аренду автомобиль HAVAL F7 за 2 млн рублей. Об этом 17 июня сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в декабре 2021 года администрация объявила аукцион на передачу ей в аренду двух машин с водителем. При этом муниципалитет выставил перед участниками требования, ограничивающие конкуренцию. Им соответствовала только одна организация. Ранее мэрия с ней уже неоднократно заключала аналогичные контракты без проведения аукциона.

– Несмотря на отсутствие права собственности на предоставляемый в аренду автомобиль и водителя в штате, муниципалитет принял незаконное решение о заключении контракта с ООО «Тепловые сети», – передали в правоохранительном органе.


За нарушение прокуратура привлекла муниципалитет к ответственности по статье о нарушении порядка заключения контракта. На мэрию наложили штраф в 50 тыс. рублей. Кроме того, восемь работников администрации – в том числе глава, его первый зам и начальник юридического отдела – были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Читайте также:

В Башкирии за незаконную рубку деревьев осудили экс-депутата
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Кумертау
Читайте также

В Башкирии хотят арендовать вертолет для тушения лесных пожаров почти за миллиард рублей
Экономика в Башкирии
В Башкирии хотят арендовать вертолет для тушения лесных пожаров почти за миллиард рублей
В Уфе прокуратура обнаружила недостроенный детский сад за 227 млн рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе прокуратура обнаружила недостроенный детский сад за 227 млн рублей
Мэрия Уфы оштрафована на 200 тысяч рублей за состояние памятника Салавату Юлаеву
Человек и закон в Башкирии
Мэрия Уфы оштрафована на 200 тысяч рублей за состояние памятника Салавату Юлаеву
Директор школы села Аскино незаконно сдавал в аренду одно из помещений школы
Происшествия в Башкирии
Директор школы села Аскино незаконно сдавал в аренду одно из помещений школы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: