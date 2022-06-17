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Жительница Башкирии морила голодом своего 6-месячного ребенка

Жительница Башкирии морила голодом своего 6-месячного ребенка

17:07, 17 июн 2022

Учалинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением».

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки. По версии дознания, обвиняемая, воспитывающая шестимесячного сына, периодически не кормила его, что привело к дефициту массы тела I степени. Зато мать ребенка распивала спиртные напитки, не занималась его воспитанием, содержала в антисанитарных условиях в неотапливаемом доме», - сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.


Мальчика изъяли из семьи и поместили в специализированный дом ребенка, а женщину ограничили в родительских правах.

Уголовное дело направлено мировому судье по Учалинскому району и Учалам для рассмотрения по существу.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Учалинский район
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