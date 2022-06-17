Жительница Башкортостана пыталась продать своего сына в соцсетях

21:52, 17 июн 2022









Октябрьский районный суд рассмотрел гражданское дело о лишении родительских прав местных жителей. С иском обратились из отдела опеки и попечительства местной администрации.

Истец сообщил, что ответчики безразличны к воспитанию детей, злоупотребляют алкоголем, уклоняются от выполнения родительских обязанностей. Кроме того, в присутствии детей отец часто пребывает в наркотическом опьянении, бывали на их глазах и передозировки, а мать нередко уходит на несколько дней. Кроме того, она размещала в социальных сетях объявления и фото о продаже сына.





Суд принял решение лишить и отца, и мать родительских прав и взыскать с них алименты на содержание детей в размере 0,5 прожиточного минимума для детей. Несовершеннолетних передали отделу опеки для дальнейшего устройства.

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