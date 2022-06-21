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В Башкирии назначили нового начальника дорожной полиции в одном из районов

В Башкирии назначили нового начальника дорожной полиции в одном из районов

15:12, 21 июн 2022

Начальником ГИБДД Янаульского района Башкирии назначен 41-летний капитан полиции Эдуард Ахмадишин. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Эдуард Ахмадишин родился в селе Бураево. В 2015 году окончил Казанский юридический институт. Служить в органах внутренних дел начал в 2001 году. Проработал на различных должностях – в том числе госинспектором дорожного надзора местного отделения ГИБДД. До назначения начальником янаульской дорожной полиции был там же старшим инспектором.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД РБ
Теги: Янаульский район
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