Ревнивец из Башкирии показал, как убил многодетную мать

17:35, 23 июн 2022

Житель башкирского города Белорецка во время следственного эксперимента показал, как на почве ревности расправился со своей сожительницей – 32-летней матерью шестерых детей. По словам мужчины, он забил ее до смерти ногами. Об этом сообщила Белорецкая телекомпания.



Напомним, преступление произошло вечером 17 июня. Дома между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и женщиной произошла ссора. Обвиняемый приревновал подругу к бывшему супругу и избил ее. От полученных травм она скончалась.



Сейчас 36-летний фигурант уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом находится под стражей.



У погибшей осталось шестеро детей. Самому старшему всего 13 лет, а младшему – два года.



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