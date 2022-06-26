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В Башкирии женщина облила полицейского кипятком

В Башкирии женщина облила полицейского кипятком

11:51, 26 июн 2022

В Башкирии прокуратура Бурзянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.



Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти).

По версии следователей, дело было так. В ноябре 2021 года двое сотрудников полиции прибыли в домовладение женщины, чтобы проверить информацию о незаконной реализации алкогольной продукции.


Во время разбирательств хозяйка дома схватила чайник и облила участкового уполномоченного полиции кипятком. Сотрудник получил термический ожог тела.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Бурзянский район происшествия криминал
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