В Башкирии женщина облила полицейского кипятком
11:51, 26 июн 2022
В Башкирии прокуратура Бурзянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.
Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти).
По версии следователей, дело было так. В ноябре 2021 года двое сотрудников полиции прибыли в домовладение женщины, чтобы проверить информацию о незаконной реализации алкогольной продукции.
Во время разбирательств хозяйка дома схватила чайник и облила участкового уполномоченного полиции кипятком. Сотрудник получил термический ожог тела.
Обвиняемая признала вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.