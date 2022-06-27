Житель Башкирии поджег вениками квартиру бывшей жены
11:55, 27 июн 2022Октябрьский районный суд вынес приговор жителю башкирской столицы по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Осенью минувшего года мужчина приревновал бывшую супругу и придумал, как наказать ее. Он разбросал по ее дому несколько веников и поджег их, таким образом в квартире начался пожар. После содеянного ревнивый злоумышленник быстро скрылся с места преступления.
Общая сумма ущерба имуществу женщины составила почти 800 тысяч рублей.
Обвиняемый был быстро раскрыт. Он уже предстал перед судом, его приговорили к лишению свободы на срок в 1 год и 8 месяцев. Свою вину мужчина полностью признал.