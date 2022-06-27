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Житель Башкирии поджег вениками квартиру бывшей жены

Житель Башкирии поджег вениками квартиру бывшей жены

11:55, 27 июн 2022 Октябрьский районный суд вынес приговор жителю башкирской столицы по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.


Осенью минувшего года мужчина приревновал бывшую супругу и придумал, как наказать ее. Он разбросал по ее дому несколько веников и поджег их, таким образом в квартире начался пожар. После содеянного ревнивый злоумышленник быстро скрылся с места преступления.

Общая сумма ущерба имуществу женщины составила почти 800 тысяч рублей.

Обвиняемый был быстро раскрыт. Он уже предстал перед судом, его приговорили к лишению свободы на срок в 1 год и 8 месяцев. Свою вину мужчина полностью признал.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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