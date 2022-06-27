Житель Башкирии поджег вениками квартиру бывшей жены

11:55, 27 июн 2022









Октябрьский районный суд вынес приговор жителю башкирской столицы по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Осенью минувшего года мужчина приревновал бывшую супругу и придумал, как наказать ее. Он разбросал по ее дому несколько веников и поджег их, таким образом в квартире начался пожар. После содеянного ревнивый злоумышленник быстро скрылся с места преступления.



Общая сумма ущерба имуществу женщины составила почти 800 тысяч рублей.



Обвиняемый был быстро раскрыт. Он уже предстал перед судом, его приговорили к лишению свободы на срок в 1 год и 8 месяцев. Свою вину мужчина полностью признал.

Читайте также: В Башкирии женщина облила полицейского кипятком

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram