В Башкирии осудили виновницу пожара на оборонном заводе, где погибли два работника

20:52, 27 июн 2022

В башкирском городе Стерлитамаке вынесли приговор 57-летней виновнице пожара на оборонном заводе «Авангард», где погибли два работника. Инцидент произошел 23 ноября 2020 года.







Женщину судили за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба городского суда.



– [Подсудимая] после уборки в кабине горизонтальных вальцов россыпи продукции не включила воду в зону орошения вальцов, после чего включила вальцы и продолжила работу. В результате […] произошло воспламенение продукции и пожар в цехе №4 ФКП «Авангард», что повлекло по неосторожности смерть двух лиц, – передали в инстанции.





Во время заседания женщина не признала вину в преступлении. Суд приговор ее к трем годам условного срока.



Напомним, за год до пожара на «Авангарде» выявили крупное хищение взрывчатки. Было украдено 276 тонн пороха.

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