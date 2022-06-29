В Башкирии за превышение полномочий уволили заместителя мэра города
14:31, 29 июн 2022
По требованию прокуратуры Сибая уволили заместителя мэра города. Сообщается, что он превысил должностные полномочия.
Сотрудники ведомства выяснили, что в 2019 году местная администрация заключила контракт по ремонту дорог с компанией «Технострой», представителем которой был родственник заместителя мэра города. При этом следить за качеством работ должен был сам чиновник.
Замглавы администрации принял работы и заплатил компании более 10 млн рублей. Однако проверка показала, что ремонт был выполнен некачественно и даже не завершен до конца. Из-за чего прокуратура потребовала уволить чиновника с должности.
Трудовой договор с мужчиной расторгли. На него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.