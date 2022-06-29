«Башавтотранс» выплатит 2 млн рублей за смерть пассажирки

20:23, 29 июн 2022

В Уфе с госперевозчика «Башавтотранса» взыскали 2 млн рублей за смерть пассажирки, которая не успела выйти из автобуса на остановке и попала под его колеса. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба Ленинского районного суда.







Смертельное ДТП случилось чуть больше года назад, 18 июня. Водитель автобуса остановился на «Госцирке», чтобы высадить там пассажиров. Не дождавшись, пока из салона выйдет пожилая женщина, шофер начал движение с незакрытыми дверями.



– В это время [погибшая], которая выходила из средней двери, упала на проезжую часть проспекта Октября, и водитель допустил её переезд. Пассажир получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, – передали в инстанции.





Суд установил, что водитель нарушил два пункта правил дорожного движения, что состоит в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшей. В качестве моральной компенсации в пользу родных погибшей с «Башавтотранса» было взыскано 2 млн рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД РБ