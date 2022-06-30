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В Башкирии молодой парень развратил в машине малолетних девочек

В Башкирии молодой парень развратил в машине малолетних девочек

17:31, 30 июн 2022

18-летний парень днем в октябре 2019 года на Volkswagen Tiguan приехал в Чишминский район, где, не выходя из салона, открыл переднюю водительскую дверь и подозвал к себе малолетних девочек.



Он попросил детей показать предметы, с которыми они играли. Обеим девочкам не было и 12 лет. Позже, как сообщает следствие, он стал совершать действия сексуального характера.

В прошлом году парня признали виновным и приговорили к трем годам и 4 месяцам (!!) лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В марте этого года приговор оказался на обжаловании в кассационной инстанции в Самаре.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Чишминский район происшествия
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