Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии ФСБ обезвредило "террористов"

В Башкирии ФСБ обезвредило "террористов"

16:03, 01 июл 2022

В Уфе прошло командно-штабное учение ФСБ. По легенде на «Уфа-Арену» 30 июня напали «террористы».



Условные преступники проникли на территорию спортивного учреждения, установили взрывные устройства и захватили заложников. Сотрудники ФСБ в этой части города ввели режим контртеррористической операции и приступили к выполнению боевой задачи. Службы экстренного реагирования и правоохранительные органы эвакуировали посетителей и сотрудников дворца спорта, обезвредили самодельные бомбы и нейтрализовали «террористов».

Во время учения были отработаны действия всех служб, а также организация и проведение такого рода учений.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: скрин видео
Теги: Уфа
Читайте также

Администрацию Иглинского района "захватили террористы": спецназ ФСБ провел масштабные учения
Общество в Башкирии
Администрацию Иглинского района "захватили террористы": спецназ ФСБ провел масштабные учения
Аэропорт "Уфа" провел учения на случай экстренной посадки самолета
Общество в Башкирии
Аэропорт "Уфа" провел учения на случай экстренной посадки самолета
В Башкирии начались массовые эвакуации из торговых центров
Общество в Башкирии
В Башкирии начались массовые эвакуации из торговых центров
В Башкирии во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в многоквартирном доме погибла женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: