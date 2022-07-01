В Башкирии ФСБ обезвредило "террористов"

16:03, 01 июл 2022

В Уфе прошло командно-штабное учение ФСБ. По легенде на «Уфа-Арену» 30 июня напали «террористы».







Условные преступники проникли на территорию спортивного учреждения, установили взрывные устройства и захватили заложников. Сотрудники ФСБ в этой части города ввели режим контртеррористической операции и приступили к выполнению боевой задачи. Службы экстренного реагирования и правоохранительные органы эвакуировали посетителей и сотрудников дворца спорта, обезвредили самодельные бомбы и нейтрализовали «террористов».



Во время учения были отработаны действия всех служб, а также организация и проведение такого рода учений.

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Фото: скрин видео