В Башкирии ФСБ обезвредило "террористов"

В Уфе прошло командно-штабное учение ФСБ. По легенде на «Уфа-Арену» 30 июня напали «террористы».
Условные преступники проникли на территорию спортивного учреждения, установили взрывные устройства и захватили заложников. Сотрудники ФСБ в этой части города ввели режим контртеррористической операции и приступили к выполнению боевой задачи. Службы экстренного реагирования и правоохранительные органы эвакуировали посетителей и сотрудников дворца спорта, обезвредили самодельные бомбы и нейтрализовали «террористов».
Во время учения были отработаны действия всех служб, а также организация и проведение такого рода учений.