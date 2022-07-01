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Жителя Башкирии, который числился пропавшим без вести, убил собственный отец

Жителя Башкирии, который числился пропавшим без вести, убил собственный отец

17:17, 01 июл 2022

В Башкирии суд вынес приговор 54-летнему жителю Давлеканово, убившему собственного сына. Об обстоятельствах дела рассказали в Следственном комитете РБ.



В начале января 2022 года в полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении 26-летнего мужа. Супруги месяц жили раздельно, но все время общались, а тут он перестал отвечать.

Оперативники выяснили, что последний раз парень был дома у своего отца. В беседе с правоохранителями отец сказал, что сын еще в конце декабря уехал на заработки. Спустя некоторое время он скрылся в неизвестном направлении. В его доме обнаружили следы крови, а в яме шамбо на территории участка нашли тело убитого молодого человека.


Мужчину объявили в федеральный розыск и 20 января задержали в Уфе. В полиции он признался, что сын был у него в декабре 2021 года. В ходе застолья между ними произошла ссора, и отец несколько раз ударил сына ножом в грудь. От полученных травм тот скончался на месте, злоумышленник решил спрятать его тело в яме.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Давлеканово происшествия криминал
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