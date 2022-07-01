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В Башкирии тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю девушку

В Башкирии тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю девушку

22:16, 01 июл 2022

В Башкирии тренер по кикбоксингу получил шесть лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней.

Подробности ЧП рассказали в СУ СКР по РБ.



Инцидент произошел 18 мая 2021 года. Подсудимый, находясь в помещении тренерской комнаты, совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении своей 14-летней воспитанницы.

О произошедшем девочка рассказала своим родителям.

«Доказательства, собранные следственным отделом ишимбайского следственного управления Следственного комитета РФ по РБ, признаны судом достаточными для вынесения приговора  34-летнему жителю тренеру», — сообщили в СУ СКР по РБ.

Подсудимый свою вину не признал.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Ишимбай криминал
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