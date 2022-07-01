В Башкирии тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю девушку
22:16, 01 июл 2022
В Башкирии тренер по кикбоксингу получил шесть лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней.
Подробности ЧП рассказали в СУ СКР по РБ.
Инцидент произошел 18 мая 2021 года. Подсудимый, находясь в помещении тренерской комнаты, совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении своей 14-летней воспитанницы.
О произошедшем девочка рассказала своим родителям.
«Доказательства, собранные следственным отделом ишимбайского следственного управления Следственного комитета РФ по РБ, признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю тренеру», — сообщили в СУ СКР по РБ.