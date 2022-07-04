В Башкирии чиновнику пришлось уволиться из-за покупки иностранных акций

19:51, 04 июл 2022

Прокуратура Шаранского района Башкирии нашла у главы местного совета депутатов Игоря Файзуллина акции иностранных компаний. Как отметили в ведомстве, таким образом народный избранник нарушил закон. Сегодня, 4 июля, Файзуллин объяснил, как у него оказались незаконные активы. Депутат заявил, что не знал о запрете о владении иностранными акциями.







Речь идет об акциях компаний «Полиметалл» и «Фикс-прайс». Согласно базе данных «Контур.Фокус», первая — действительно имеет отечественное происхождение, а вот учредителем второго является кипрская Kolmaz Holdings Ltd. Файзуллин признал, что купил акции лично, но сделал это «по ошибке».



— В описании компания фигурирует как российская, и только когда заполняли декларацию, я увидел, что она зарегистрирована за рубежом. Для меня это было неожиданностью. Можно назвать копейкой ее стоимость — примерно было 10 000 рублей на тот момент, когда их приобретал. Также и «Фикс-прайс» фигурировала как российская.





Игорь Файзуллин добавил, что изначально открыл брокерский счет не для заработка — ему было интересно изучить этот инструмент, так как он экономист по образованию. По его словам, на тот момент компании числились в топ-10 именно российских акций, поэтому депутат купил их. Файзуллин подчеркнул, что, узнав об иностранном происхождении приобретения, тут же принял решение от них избавиться.



— В мае их продал, — сказал депутат.



Тем не менее с поста председателя совета депутатов Игорь Файзуллин ушел. По словам Файзуллина, он сделал это по собственному желанию. Кроме общественно-политической деятельности, он руководит фермерским хозяйством «Салих».

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Фото: администрация Шаранского района