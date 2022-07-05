В Башкирии вахтовик убил мужчину, застав ее в постели с сожительницей
11:14, 05 июл 2022
Вахтовик из Башкирии убил мужчину, которого застал в постели подруги.
История произошла в одном из общежитий Аургазинского района Башкирии. Сельчанин, работающий вахтовым методом, позвонил сожительнице и сказал, что вечером будет дома. Вот только дверь в комнату пары была закрыта, и мужчина начал настойчиво стучать.
В итоге ему открыл незнакомец, с которым вахтовик начал драться. Одолев оппонента, он ворвался в комнату к подруге, которая лежала обнаженной на кровати. После этого мужчина вытащил любовника из комнаты в коридор общежития, где последний скончался. Оказалось, что у погибшего была серьезная травма, которая привела к летальному кровоизлиянию в мозг.
Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к четырем годам заключения.