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В Башкирии возбудили уголовное дело о насилии над 11-летним воспитанником хоккейного клуба

В Башкирии возбудили уголовное дело о насилии над 11-летним воспитанником хоккейного клуба

18:26, 05 июл 2022

В Башкирии возбудили уголовное дело о насилии над 11-летним воспитанником нефтекамского хоккейного клуба «Торос» во время спортивных сборов. Об этом 30 июня сообщила «Федерация правовой защиты».



– На сегодняшний день нам удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту насилия подростками 11-летнего мальчика, – передали в правозащитной организации. – Очень жаль, что руководство команды ХК «ТОРОС» никак не отреагировало и не приняло соответствующих мер к насильникам, которые до сих пор продолжают тренироваться в данном клубе.


Напомним, об инциденте стало известно от московского юриста Кати Гардон. Она рассказала, что в марте 2022 года во время проведения юношеского первенства России по хоккею в Туймазах насилию подвергся 11-летний мальчик. По словам общественницы, один из участников команды подговорил товарищей, и вместе с ними издевался над одноклубником. Впоследствии о начале проверки случая заявила башкирская прокуратура.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Нефтекамск происшествия
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