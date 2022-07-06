В Башкирии назначили командира спецвзвода ДПС ГИБДД
11:37, 06 июл 2022
Командиром спецвзвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования в Башкирии назначили 36-летнего Алмаза Маликова. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом 5 июля сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Алмаз Маликов родился в Дюртюлинском районе. Окончил Уфимский юридический институт МВД. Служебную деятельность начал в 2003 году. С 2005 по 2012 год проработал на различных должностях в ДПС Уфы. Был инспектором спецвзвода ДПС Башкирии последние десять лет. Женат, воспитывает дочь.