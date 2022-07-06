Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии вынесли приговор двум парням, которые изнасиловали и задушили школьницу

В Башкирии вынесли приговор двум парням, которые изнасиловали и задушили школьницу

16:49, 06 июл 2022

Верховный суд Башкирии огласил приговор 25-летнему Евгению Ульмаскулову и 22-летнему Умиджану Хайдарову, признанным виновными в изнасиловании и убийстве 15-летней Аллы (имя изменено. — Прим. ред.) в селе Питяково Бирского района. Сегодня, 6 июля, их приговорили к длительным тюремным срокам в зависимости от роли и участия в преступных действиях: первый получил 22 года строгача, второй — 18 лет. Также с обоих взыщут компенсацию морального вреда в пять миллионов рублей (по 2,5 миллиона с каждого).



— В суде установлено, что ночью в августе прошлого года после празднования дня рождения знакомой подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и задушили ее, — сообщили в прокуратуре республики. — С целью скрыть следы преступления молодые люди скинули тело в овраг недалеко от места происшествия.


Напомним, 26 августа 2021 года 15-летняя Алла ушла к подруге на день рождения, но домой так и не вернулась. Ее мать забила тревогу, а через сутки тело подростка нашли в лесу возле села Питяково. По версии следствия, компания несовершеннолетних в разгар вечеринки перебралась в частный дом к своим знакомым. Когда все участники застолья разошлись, хозяин дома и его друг изнасиловали и задушили 15-летнюю девушку, а тело спрятали в яме недалеко от дома.

Читайте также:

В Башкирии парень изнасиловал в подъезде 17-летнюю девочку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Бирский район происшествия криминал
Читайте также

В Бирском районе Башкирии двое парней задушили и изнасиловали школьницу
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии двое парней задушили и изнасиловали школьницу
В Башкирии школьницу изнасиловали и задушили джинсовыми брюками
Происшествия в Башкирии
В Башкирии школьницу изнасиловали и задушили джинсовыми брюками
Следком Башкирии опубликовал видео допроса обвиняемых в жестоком изнасиловании школьницы в Бирском районе (видео)
Происшествия в Башкирии
Следком Башкирии опубликовал видео допроса обвиняемых в жестоком изнасиловании школьницы в Бирском районе (видео)
В Сибае получил срок преступник убивший мать и сестру
Человек и закон в Башкирии
В Сибае получил срок преступник убивший мать и сестру


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: