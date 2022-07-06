В Башкирии вынесли приговор двум парням, которые изнасиловали и задушили школьницу

16:49, 06 июл 2022

Верховный суд Башкирии огласил приговор 25-летнему Евгению Ульмаскулову и 22-летнему Умиджану Хайдарову, признанным виновными в изнасиловании и убийстве 15-летней Аллы (имя изменено. — Прим. ред.) в селе Питяково Бирского района. Сегодня, 6 июля, их приговорили к длительным тюремным срокам в зависимости от роли и участия в преступных действиях: первый получил 22 года строгача, второй — 18 лет. Также с обоих взыщут компенсацию морального вреда в пять миллионов рублей (по 2,5 миллиона с каждого).







— В суде установлено, что ночью в августе прошлого года после празднования дня рождения знакомой подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и задушили ее, — сообщили в прокуратуре республики. — С целью скрыть следы преступления молодые люди скинули тело в овраг недалеко от места происшествия.





Напомним, 26 августа 2021 года 15-летняя Алла ушла к подруге на день рождения, но домой так и не вернулась. Ее мать забила тревогу, а через сутки тело подростка нашли в лесу возле села Питяково. По версии следствия, компания несовершеннолетних в разгар вечеринки перебралась в частный дом к своим знакомым. Когда все участники застолья разошлись, хозяин дома и его друг изнасиловали и задушили 15-летнюю девушку, а тело спрятали в яме недалеко от дома.

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Фото: соцсети