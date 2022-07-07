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В Башкирии начальник отдела полиции пойдет под суд за коррупцию

В Башкирии начальник отдела полиции пойдет под суд за коррупцию

12:32, 07 июл 2022

Начальник Иглинского отдела полиции Ирек Халиков предстанет перед судом. Сегодня, 7 июля, в Башпрокуратуре сообщили, что силовик обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и превышении должностных полномочий.



По версии обвинения, полицейский обещал помочь местным бизнесменам избежать уголовного преследования за 1,5 миллиона рублей. Сами предприниматели подозревались в мошенничестве.

— При передаче денежных средств посреднику последний был задержан с поличным, а в последующем был задержан и сам начальник отдела полиции, — сообщили в следкоме Башкирии.


В прокуратуре добавили, что о передаче взятки сообщили сами бизнесмены, «осознав неправомерность своих действий». Правоохранители добавили, что Халиков также забрал у одного из фермеров 250 килограммов мяса, не оплатив 250 тысяч рублей, а еще потребовал обеспечить ремонт в отделе. Это не всё. По версии обвинения, полицейский взял в долг у подчиненных, сообщив, что они нужны ему для повышения по службе.

Но самое примечательное — как считают в прокуратуре, полицейский предложил помощь в получении земельного участка руководителю крестьянско-фермерского хозяйства, чтобы начать совместный бизнес, а для этого забрал 1,2 миллиона рублей. Его отстранили от работы, дело передали в Калининский суд Уфы. Сам Халиков вину не признает.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Иглинский район криминал происшествия
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