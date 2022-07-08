Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии мужчина ранил своего ребенка ударом ножа в живот

В Башкирии мужчина ранил своего ребенка ударом ножа в живот

22:20, 08 июл 2022

В Бирском межрайонном суде вынесли приговор 45-летнему местному жителю. Установлено, что мужчина ранил ножом своего сына.

В ноябре 2021 года подсудимый распивал алкоголь вместе со своей жертвой на кухне дома. Во время посиделок между ними произошел конфликт, который привел к тому, что мужчина схватил нож и ударил им в живот.



В результате пострадавший получил проникающую колото-резанную рану брюшной стенки с повреждением тонкой кишки. Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к отцу.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком на два года, обязав встать на учет.

Читайте также:

В Башкирии вынесли приговор двум парням, которые изнасиловали и задушили школьницу
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирский район происшествия криминал
Читайте также

Житель Башкирии заступился за женщину и до смерти забил ее обидчика
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии заступился за женщину и до смерти забил ее обидчика
В Кармаскалинском районе мужчина сжег своего знакомого
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе мужчина сжег своего знакомого
За экстремистские стихи в соцсетях жителя Стерлитамака ждут исправительные работы
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
За экстремистские стихи в соцсетях жителя Стерлитамака ждут исправительные работы
В Башкирии мужчина на почве ревности зарезал оппонента
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина на почве ревности зарезал оппонента


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: