В Башкирии мужчина ранил своего ребенка ударом ножа в живот

22:20, 08 июл 2022

В Бирском межрайонном суде вынесли приговор 45-летнему местному жителю. Установлено, что мужчина ранил ножом своего сына.



В ноябре 2021 года подсудимый распивал алкоголь вместе со своей жертвой на кухне дома. Во время посиделок между ними произошел конфликт, который привел к тому, что мужчина схватил нож и ударил им в живот.







В результате пострадавший получил проникающую колото-резанную рану брюшной стенки с повреждением тонкой кишки. Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к отцу.



Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком на два года, обязав встать на учет.

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