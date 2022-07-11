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Жителя Башкирии подозреваемого в изнасиловании не стали заключать под стражу

Жителя Башкирии подозреваемого в изнасиловании не стали заключать под стражу

21:45, 11 июл 2022

В Башкирии подозреваемого в изнасиловании не стали заключать под стражу. Вместо этого мужчине была мера пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства на два месяца.



Мелеузовский районный суд постановил, что следователь при обращении в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу допустил нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

– Следователь явился в суд с ходатайством в 16.00 часов 27 мая, то есть за два часа до окончания рабочего времени. 28 и 29 мая 2022 года являлись нерабочими выходными днями. На наличие каких-либо уважительных причин столь позднего обращения в суд с данным ходатайством следователь не указал, – пояснили сотрудники суда.

Кроме того, суд установил, что в представленных следователем материалах отсутствовал ряд документов, характеризующие личность подозреваемого.


– 27 мая вынесено постановление о привлечении гражданина в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статье за изнасилование, которое гражданину предъявлено не было. В качестве обвиняемого гражданин допрошен не был. Указанные обстоятельства явились причиной продления срока задержания гражданина под стражей на 72 часа, – рассказали в Мелеузовском районном суде.

30 мая при рассмотрении ходатайства суд все же получил от следователя часть характеризующих материалов. Однако обвинение мужчине в совершении преступления предъявлено так и не было, а в качестве обвиняемого он допрошен не был.

– Таким образом, нарушения закона, допущенные в ходе расследования дела, послужили основанием для вынесения частного постановления, – подытожили сотрудники суда.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеузовский район происшествия криминал
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