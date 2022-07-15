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В Башкирии бездомные смогут получить ночлег бесплатно

В Башкирии бездомные смогут получить ночлег бесплатно

10:39, 15 июл 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о социальном обслуживании лиц без определенного места жительства. Об этом рассказал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.



Согласно документу, бездомные отнесены к категории граждан, которые могут получить на ночь крышу над головой бесплатно. Действующий сейчас в Уфе Республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства предоставляет платные услуги. Стоимость составляет 100 рублей за ночь, но у бездомных обычно нет денег. После того как закон вступит в силу, они смогут ночевать бесплатно.

Также таким гражданам помогают некоммерческие и религиозные организации. Благодаря грантам и пожертвованиям спонсоров они могут принимать бездомных бесплатно.


«Установлено, что указанные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя был ниже либо равен полуторакратной величине прожиточного минимума, установленного Правительством Республики Башкортостан для основных социально-демографических групп населения на текущий год», — добавил Толкачев.

Документ вступит в силу 24 июля.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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