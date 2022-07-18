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В Башкирии на базе отдыха «Арский камень» лошадей содержали в жестоких условиях

В Башкирии на базе отдыха «Арский камень» лошадей содержали в жестоких условиях

22:46, 18 июл 2022

Башкирский Россельхознадзор обнаружил на базе отдыха «Арский камень» в Белорецком районе жестокие условия содержания лошадей для конных прогулок и экскурсий. Там провели проверку после обращений местных жителей. Об этом надзорное ведомство сообщило 18 июля.

– Лошади содержатся в полуразрушенном помещении, где могут целыми днями простоять без корма и воды. Не в лучших условиях на территории конюшни содержатся сторожевые собаки. По всей территории, где содержатся животные, разбросаны кости лошадей, бытовой мусор, отходы жизнедеятельности, – рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что выявленные факты нарушают федеральный законом о ветеринарии, а также с требования и правила, утвержденные Минсельхозом Башкирии. Инспектор ветеринарного надзора выдал владельцу базы отдыха предостережение о недопустимости нарушений.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Россельхознадзор РБ
Теги: Белорецкий район
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