В Башкирии на базе отдыха «Арский камень» лошадей содержали в жестоких условиях

22:46, 18 июл 2022

Башкирский Россельхознадзор обнаружил на базе отдыха «Арский камень» в Белорецком районе жестокие условия содержания лошадей для конных прогулок и экскурсий. Там провели проверку после обращений местных жителей. Об этом надзорное ведомство сообщило 18 июля.



– Лошади содержатся в полуразрушенном помещении, где могут целыми днями простоять без корма и воды. Не в лучших условиях на территории конюшни содержатся сторожевые собаки. По всей территории, где содержатся животные, разбросаны кости лошадей, бытовой мусор, отходы жизнедеятельности, – рассказали в Россельхознадзоре.



В ведомстве отметили, что выявленные факты нарушают федеральный законом о ветеринарии, а также с требования и правила, утвержденные Минсельхозом Башкирии. Инспектор ветеринарного надзора выдал владельцу базы отдыха предостережение о недопустимости нарушений.

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Фото: Россельхознадзор РБ