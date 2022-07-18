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В Башкирии водителя, который насмерть сбил 4 девушек, заключили под стражу до 18 сентября

В Башкирии водителя, который насмерть сбил 4 девушек, заключили под стражу до 18 сентября

22:52, 18 июл 2022

В Башкирии суд заключил под стражу до 18 сентября 23-летнего водителя «Audi A5», сбившего насмерть четырех девушек в Бакалинском районе. Об этом сообщает прокуратура РБ.

Молодого человека обвиняют в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть нескольких человек по неосторожности (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).



Свою вину молодой человек признал, сообщает следком РБ.

Напомним, что расследование дела контролирует глава Следкома России Александр Бастрыкин. Также на трагедию отреагировал руководитель Башкирии Радий Хабиров. После происшествия депутаты в республике предложили сообщать о фактах пьянства за рулем работодателям.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: Прокуратура Башкирии
Теги: Бакалинский район происшествия ДТП
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